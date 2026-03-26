Emoción en La Paz: Pantallas gigantes reúnen a hinchas para alentar a Bolivia rumbo al Mundial

A media hora del partido ante Surinam, la avenida Camacho se llenó de fanáticos que sueñan con la clasificación tras más de 30 años.
26/03/2026 17:41
Escuchar esta nota
La emoción se apoderó de la ciudad de La Paz, donde decenas de hinchas se concentraron en la avenida Camacho, donde se instalaron pantallas gigantes para seguir el partido entre Bolivia y Surinam.
A tan solo una hora del encuentro, el ambiente ya estaba cargado de entusiasmo, música y esperanza, con ciudadanos que llegaron para vivir el partido en comunidad.
Unidos por un solo sueño
Los aficionados no ocultaron su ilusión de ver a Bolivia nuevamente en un Mundial, algo que no ocurre desde 1993.
Otro, emocionado, destacó el momento histórico:
“Es la primera vez que vivo esto… después de 30 años”.
“Con que gane medio a cero está bien… lo importante es pasar”, expresó un hincha.
Pálpitos y esperanza
Entre cánticos y arengas, los seguidores compartieron sus predicciones:
Más allá del resultado, el sentimiento común fue el mismo: la fe en la selección nacional.
Más que fútbol
El ambiente festivo también reflejó algo más profundo: la unión del país en torno a la selección.
“Esto hace que nos unamos todos… eso es lo mejor que tiene la selección”, comentó un aficionado.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00