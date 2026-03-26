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Emoción en La Paz: Pantallas gigantes reúnen a hinchas para alentar a Bolivia rumbo al Mundial

A media hora del partido ante Surinam, la avenida Camacho se llenó de fanáticos que sueñan con la clasificación tras más de 30 años.

Juan Marcelo Gonzáles

26/03/2026 17:41

Foto: Hinchas en la Plaza Camacho
La Paz

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La emoción se apoderó de la ciudad de La Paz, donde decenas de hinchas se concentraron en la avenida Camacho, donde se instalaron pantallas gigantes para seguir el partido entre Bolivia y Surinam.

A tan solo una hora del encuentro, el ambiente ya estaba cargado de entusiasmo, música y esperanza, con ciudadanos que llegaron para vivir el partido en comunidad.

Unidos por un solo sueño

Los aficionados no ocultaron su ilusión de ver a Bolivia nuevamente en un Mundial, algo que no ocurre desde 1993.

Otro, emocionado, destacó el momento histórico:
“Es la primera vez que vivo esto… después de 30 años”.

“Con que gane medio a cero está bien… lo importante es pasar”, expresó un hincha.

Pálpitos y esperanza

Entre cánticos y arengas, los seguidores compartieron sus predicciones:

  • “3 a 2 para Bolivia”
  • “2 a 1, con goles de la Verde”
  • “1 a 0 y al Mundial”

Más allá del resultado, el sentimiento común fue el mismo: la fe en la selección nacional.

Más que fútbol

El ambiente festivo también reflejó algo más profundo: la unión del país en torno a la selección.

“Esto hace que nos unamos todos… eso es lo mejor que tiene la selección”, comentó un aficionado.

 

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