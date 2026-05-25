Nunca antes: España va al Mundial sin jugadores del Real Madrid

La selección de España presentó su lista oficial para el Mundial 2026 y sorprendió al mundo del fútbol con una decisión histórica: por primera vez no habrá jugadores de Real Madrid en una convocatoria mundialista del combinado ibérico.

El entrenador Luis de la Fuente dio a conocer la nómina definitiva de 26 futbolistas, en la que destacan ocho representantes de Barcelona y la ausencia total de futbolistas merengues. La Roja había contado con al menos un jugador madridista en cada una de sus anteriores 16 participaciones en Copas del Mundo.

Entre los convocados aparecen nombres importantes como Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino, quienes llegan aún recuperándose de molestias físicas. Merino volvió recientemente a las canchas en el triunfo de Arsenal sobre Crystal Palace tras varios meses fuera por una fractura de estrés en el pie derecho.

La convocatoria también dejó fuera a Fermín López, quien fue operado la pasada semana y no podrá disputar la cita mundialista. Además, De la Fuente apostó por jugadores como Gavi y Èric García, mientras que decidió no incluir a Dean Huijsen ni a Dani Carvajal.

En la lista también sobresalen las presencias de Víctor Muñoz, Marc Pubill y Yeremy Pino. España llegará al Mundial como una de las selecciones favoritas y antes de su debut disputará amistosos frente a Irak y Perú.

Convocados de la selección española de fútbol. Foto: redes sociales (Facebook).

El combinado español iniciará su camino mundialista el 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta. Posteriormente enfrentará a Arabia Saudí y cerrará la fase de grupos contra Uruguay en Guadalajara.

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