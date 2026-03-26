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Economía

El precio del gas natural rebota más del 4 %, por encima de los 54 euros

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, tras cuatro sesiones de caídas, el precio del gas natural sube de nuevo. Avanza el 4,43 %, hasta los 54,37 euros MWh.

EFE

26/03/2026 7:08

Gas natural sube más del 4 % y supera los 54 euros. Foto referencial: bloomberg
Madrid, España

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El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, rebota más del 4 % este jueves, por encima de los 54 euros por megavatio hora (MWh), ante el escepticismo sobre una pronta resolución del conflicto en Oriente Medio.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, tras cuatro sesiones de caídas, el precio del gas natural sube de nuevo. Avanza el 4,43 %, hasta los 54,37 euros MWh.

De esta manera, el precio del gas se aleja de los 31,6 euros en los que cotizaba el pasado 27 de febrero, un día antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán.

Tras varios días de optimismo ante la posibilidad de que el conflicto en Oriente Medio comience a moderarse, los ánimos del mercado se han vuelto a enfriar.

Y es que aunque Estados Unidos insiste en que hay negociaciones activas con Irán para el fin del conflicto, Teherán lo ha rechazado.

Asimismo, el Parlamento de Irán quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula el 20 % del petróleo mundial. 

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