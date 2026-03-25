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El brent cae un 6 % y cotiza en los 97 dólares ante una posible tregua en Irán

A las 9:45 horas de este miércoles, el brent, el crudo de referencia de Europa, bajaba ese 6,57 %, hasta los 97,30 dólares por barril.

EFE

25/03/2026 7:02

Petróleo Brent baja a $97 tras señales de tregua. Foto: El ámbito
Madrid, España

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 El barril de petróleo brent para entrega en mayo desciende más del 6 % en el mercado de futuros de Londres y cotiza en los 97 dólares ante el optimismo del mercado sobre una posible tregua en el conflicto en Oriente Medio.

A las 9:45 horas de este miércoles, el brent, el crudo de referencia de Europa, bajaba ese 6,57 %, hasta los 97,30 dólares por barril.

En la víspera, el brent se disparó un 4,55 % (104 dólares), en una jornada muy volátil marcada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel e Irán.

El crudo cae este miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya asegurado que progresan las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, a pesar de que Teherán sigue negando que haya conversaciones.

Asimismo, Estados Unidos ha trasladado a Irán una propuesta de quince puntos para intentar poner fin a la guerra, de acuerdo con el diario The New York Times.

De la misma manera, el petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, también baja este miércoles, el 5,34 %, hasta los 87,39 dólares, antes de la apertura oficial del mercado estadounidense.

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