Las bolsas europeas apuntan a una sesión negativa mientras el petróleo repunta un 3 %

Escuchar esta nota
Los futuros de las principales bolsas europeas adelantan una nueva sesión negativa este martes, mientras el precio del crudo brent sube de nuevo, más de un 3 %, ante las dudas que despierta la desescalada del conflicto de Oriente Medio.
Por su parte, Londres se deja a esta hora un 0,50 % y París, cerca del 1 %.
Las bolsas europeas acusan un día más el alza que sufre el precio de la energía como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.
A esta hora, el precio del barril de petróleo brent para entrega en mayo sube de nuevo, el 3,01 %, hasta los 103,3 dólares, después de que en la jornada previa, se hundiera un 10 % tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aplazará cinco días los ataques a infraestructuras energéticas iraníes mientras mantiene negociaciones con Irán.
Ante las dudas que surgen sobre una posible desescalada del conflicto entre EE. UU. e Israel contra Irán, el brent, que ayer cerró en los 99,94 dólares, ha superado de nuevo los 100 dólares el barril esta madrugada.
Y es que varios países del Golfo han continuado recibiendo ataques de misiles y drones este martes.
Avanza el 3,38 %, hasta los 91,11 dólares antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.
Los futuros de Wall Street, de la misma manera que Europa, apuntan a una apertura en rojo, con caídas en torno al 0,5 %, después de cerrar el lunes con un rebote superior al 1 %.
También las bolsas europeas cerraron ayer al alza, con subidas en torno al 1 %.
El Nikkei de Tokio suma el 1,12 %; el Hang Seng de Hong Kong, el 1,8 %; y la Bolsa de Shanghái, el 0,9 %.
En otros mercados, el oro, que acumula diez jornadas consecutivas en negativo, se deja este martes el 0,26 %, hasta los 4.394,12 dólares la onza, mientras que la plata avanza el 0,25 %, hasta los 69,28 dólares.
Y ello, mientras el dolar vuelve a subir. Así, el euro baja y se cambia a 1,158 dólares.
El bitcóin se deja a esta hora el 0,78 %, hasta los 70.348,9 dólares.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00