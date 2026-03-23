Así cierra el dólar en el mercado paralelo este lunes 23 de marzo en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia cerró la jornada de este lunes 23 de marzo con una marcada volatilidad que terminó en un descenso respecto a las primeras horas del día.

De acuerdo con los datos proporcionados por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar finalizó la tarde con una cotización de 9,27 bolivianos para la venta y 9,28 bolivianos para la compra, estabilizándose tras los picos registrados al inicio de la semana.

Datos proporcionados por el portal especializado dolarboliviahoy.com.

La jornada comenzó con una presión alcista considerable, situándose por la mañana en 9,41 bolivianos para la compra y 9,36 bolivianos para la venta. Sin embargo, al promediar el mediodía, la tendencia empezó a revertirse, alcanzando los 9,26 bolivianos para la venta y 9,29 bolivianos para la compra, cifras que se mantuvieron con ligeras variaciones hasta el cierre de las operaciones bancarias y comerciales.

Por su parte, la plataforma de monitoreo en tiempo real Bolivianblue.net reportó cifras similares al finalizar la tarde, ubicando al dólar en 9,27 bolivianos para la venta y 9,29 bolivianos para la compra. Este comportamiento refleja una corrección a la baja tras haber alcanzado los 9,41 bolivianos para la compra y 9,37 bolivianos para la venta durante las primeras horas de este lunes, lo que generó expectativa en diversos sectores económicos del país.

Reporte de la plataforma de monitoreo en tiempo real Bolivianblue.net.

Este movimiento en el mercado informal es seguido de cerca por importadores y comerciantes, quienes dependen de la disponibilidad de la divisa para sus transacciones internacionales. Aunque el descenso vespertino brinda un respiro momentáneo, la brecha respecto al tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia se mantiene como un punto de análisis para los especialistas financieros, especialmente en una jornada donde la fluctuación diaria superó los diez centavos en menos de ocho horas.

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