Así cierra el dólar en el mercado paralelo este martes 24 de marzo en Bolivia

El mercado informal de divisas en Bolivia registró una jornada de fluctuaciones este martes, cerrando la tarde con una presión sostenida sobre el tipo de cambio, según el reporte de los principales portales de monitoreo del país.

De acuerdo con los datos del portal especializado Dolarboliviahoy.com, la moneda estadounidense finalizó la tarde con una cotización de 9.30 bolivianos para la compra y 9.28 bolivianos para la venta.

Reporte de Dolarboliviahoy.com

La evolución del día para esta fuente comenzó a las seis de la mañana con un precio de Bs 9.30 para la compra y Bs 9.27 para la venta. Durante el mediodía, se registró un ligero ajuste, situándose en Bs 9.28 para la compra y Bs 9.27 para la venta, antes de recuperar terreno al cierre de la jornada.

Por su parte, la plataforma de monitoreo en tiempo real Bolivianblue.net mostró cifras muy similares al concluir el día, ubicando al dólar en 9.30 bolivianos para la compra y 9.28 bolivianos para la venta.

Reporte de Bolivianblue.net

En el caso de esta plataforma, el día inició con una cotización de Bs 9.31 para la compra y Bs 9.29 para la venta. A media jornada, los valores se ajustaron a Bs 9.29 para la compra y Bs 9.27 para la venta, cerrando finalmente con la leve subida reportada al final de la tarde.

Ambos portales coinciden en que, tras un breve respiro observado al mediodía, el precio de la divisa retomó su fuerza al cierre de las operaciones de este martes. Los analistas sugieren que esta volatilidad diaria refleja la incertidumbre actual en el flujo de divisas dentro del mercado paralelo boliviano.

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