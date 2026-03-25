Gobierno garantiza seguridad jurídica y reformas estructurales ante el nuevo directorio de la Cainco

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, participó en el acto oficial de posesión del nuevo directorio de la Cainco para la gestión 2026-2027, donde se ratificó como presidente al empresario Jean Pierre Antelo. Durante su intervención, la autoridad transmitió un saludo comprometido del presidente Rodrigo Paz hacia el sector empresarial cruceño.

El ministro destacó que el gobierno acompaña la visión y las metas trazadas por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo.

Lupo señaló haber escuchado con atención las demandas de seguridad jurídica y transparencia planteadas por el presidente de la Cainco; en ese sentido, ratificó la importancia de fortalecer el motor productivo de Santa Cruz como el eje central del desarrollo nacional.

"Quiero decirles que compartimos plenamente esa agenda", manifestó el ministro ante la audiencia congregada en el evento institucional.

La autoridad enfatizó que la estabilidad debe consolidarse mediante una gestión económica responsable que brinde certidumbre a todos los sectores.

Finalmente, el ministro aseguró que el Estado encara una profunda reforma para eliminar las trabas que afectan directamente a la inversión y al emprendimiento. Según sus palabras, estas acciones buscan optimizar la eficiencia pública en beneficio del crecimiento económico sostenible de Bolivia.

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