Analista: "Mejora de calificación refleja alivio temporal, pero persisten riesgos"

Tras la mejora en la calificación crediticia de Bolivia por parte de Standard & Poor's Global Ratings, el analista económico Fernando Romero advirtió que, si bien el país redujo su riesgo inmediato de incumplimiento de deuda, mantiene una situación financiera “muy frágil”.

S&P elevó la nota soberana de Bolivia de CCC- a CCC+ con perspectiva estable, lo que según Romero, implica que el país tiene mayor capacidad de cumplir sus obligaciones en el corto plazo, pero sigue siendo considerado de alto riesgo.

“En términos simples, Bolivia aún es un país riesgoso, pero ahora tiene más margen para pagar su deuda en el corto plazo”, explicó.

El análisis señala que uno de los factores clave para esta mejora es la menor presión en el pago de deuda inmediata, lo que reduce el riesgo de default. A esto se suma una mejora temporal en la liquidez externa, que permite al país cumplir compromisos financieros sin resolver problemas estructurales de fondo.

Sin embargo, Romero remarcó que la economía boliviana continúa siendo vulnerable y dependiente de factores externos, como el acceso a financiamiento y condiciones económicas favorables.

Entre las medidas que incidieron en la decisión de la calificadora, el analista destacó la eliminación parcial de la subvención a los combustibles y la gestión de recursos con organismos internacionales para acceder a divisas.

Asimismo, mencionó el canje de bonos en moneda extranjera en manos del Banco Central por instrumentos en moneda local, lo que, según explicó, reduce la deuda externa, pero incrementa la deuda interna.

Pese a la mejora en la calificación, Romero enfatizó que esta responde principalmente a expectativas de liquidez en el corto plazo, ajustes tácticos del Gobierno y posibles fuentes de financiamiento, más que a cambios estructurales en la economía.

En ese sentido, advirtió que aún están pendientes reformas fiscales, cambiarias e institucionales que permitan consolidar una recuperación sostenible y de largo plazo.

“La mejora no significa que Bolivia esté sólida. Tiene menos riesgo inmediato de crisis, pero mantiene problemas estructurales importantes”, concluyó.

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