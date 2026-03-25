¿La señal del fin del mundo? Cientos de cuervos sobrevuelan una ciudad y desatan teorías

Imágenes estremecedoras de una masiva bandada de aves carroñeras sobre la ciudad israelí de Tel Aviv se volvieron virales esta semana, desatando teorías apocalípticas en redes sociales. El fenómeno ocurre en medio de una profunda crisis tras los recientes ataques de Estados Unidos en la región, lo que ha llevado a miles de usuarios a interpretar el sobrevuelo como un presagio del desenlace del conflicto.

Una escena que muchos han calificado como estremecedora se volvió viral en las últimas horas, luego de que una inmensa bandada de cuervos fuera captada sobrevolando la ciudad de Tel Aviv. El avistamiento ha desatado una ola de teorías en plataformas digitales, donde se vincula la presencia de estas aves con presagios en medio del complejo escenario bélico que atraviesa la zona.

Mira el video:

Las imágenes, que se han difundido rápidamente a través de TikTok y X, muestran a las aves acechando el cielo en un despliegue masivo que ha generado alarma entre los habitantes locales. Bajo descripciones que sugieren señales fatídicas para la nación, el material audiovisual ha acumulado miles de reacciones y comentarios que oscilan entre el temor y la observación sobre el comportamiento animal ante desastres de gran magnitud.

Este fenómeno ocurre en un contexto de extrema tensión, luego de que en el último mes se registraran diversos ataques por parte de fuerzas de Estados Unidos en territorio israelí, incidentes que lamentablemente han cobrado cientos de vidas. La presencia de estas aves, conocidas por su naturaleza ante situaciones de mortalidad, ha reforzado entre la población la sensación de incertidumbre y tragedia que impera actualmente.

Aunque algunos especialistas sugieren que el movimiento de las aves podría responder a la alteración del entorno causada por las constantes detonaciones, para muchos residentes el sobrevuelo representa una carga simbólica difícil de ignorar. Hasta el momento, el video continúa sumando reproducciones mientras el mundo observa con atención la evolución de los eventos en el Medio Oriente.

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