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Economía

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 25 de marzo en Bolivia

La divisa estadounidense mostró un leve retroceso hacia el final de la tarde, según los principales portales de monitoreo.

Milen Saavedra

25/03/2026 18:18

¿Se mantuvo o bajo? Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 25 de marzo en Bolivia. Foto:Foto de Sergei Starostin/Pexels.
Bolivia

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El mercado paralelo de divisas en Bolivia registró este miércoles una jornada de fluctuaciones moderadas, cerrando con una cotización levemente inferior a la reportada en las primeras horas de la mañana. Según los datos de plataformas especializadas, el dólar se estabilizó en el rango de los Bs 9,26 y Bs 9,29.

De acuerdo con el portal especializado Dolarboliviahoy.com, la moneda extranjera inició el día con una presión al alza, pero cedió terreno conforme avanzaron las horas:

  • A las 6:00 AM: Se cotizaba en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,27 para la venta.

  • Al mediodía: Se situó en Bs 9,30 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

  • Al cierre de la tarde: Finalizó en Bs 9,28 para la compra y Bs 9,26 para la venta.

Portal especializado Dolarboliviahoy.com.

Por su parte, la plataforma de monitoreo en tiempo real Bolivianblue.net reportó cifras en sintonía con esta tendencia decreciente, cerrando la jornada de la siguiente manera:

  • A las 6:00 AM: Estaba en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

  • Al mediodía: Se ubicó en Bs 9,29 para la compra y Bs 9,27 para la venta.

  • Al cierre de la tarde: Concluyó en Bs 9,29 para la compra y Bs 9,27 para la venta.

Plataforma de monitoreo en tiempo real Bolivianblue.net

A pesar de que el dólar paralelo se mantiene por encima del tipo de cambio oficial, la jornada de hoy se caracterizó por una corrección a la baja de entre 2 y 3 centavos respecto al inicio de la mañana. Estos movimientos son seguidos de cerca por el sector comercial, ya que los portales digitales se han convertido en la referencia principal para las transacciones en el mercado no oficial.

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