Reportan que avioneta que partió de Santa Cruz se estrelló en el Chapare, habrían cuatro ocupantes a bordo

Una avioneta que partió del aeropuerto El Trompillo a las 11:45 de la mañana de este jueves con destino al Chapare, se estrelló en la zona del trópico de Cochabamba. Según informes extraoficiales, había cuatro personas a bordo.

La aeronave, cuyo tipo y modelo no han sido confirmados, perdió contacto con la torre de control poco después de despegar. Equipos de rescate y emergencia se han desplazado al lugar del accidente para atender la situación.

Se espera un informe oficial sobre las causas del accidente y el estado de las personas a bordo.

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