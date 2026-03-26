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Reportan que avioneta que partió de Santa Cruz se estrelló en el Chapare, habrían cuatro ocupantes a bordo

Una aeronave con destino al trópico de Cochabamba perdió contacto con la torre de control tras despegar del aeropuerto El Trompillo.

Red Uno de Bolivia

26/03/2026 19:34

IMAGEN ILUSTRATIVA. Foto: EFE.
Cochabamba, Bolivia

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Una avioneta que partió del aeropuerto El Trompillo a las 11:45 de la mañana de este jueves con destino al Chapare, se estrelló en la zona del trópico de Cochabamba. Según informes extraoficiales, había cuatro personas a bordo.

La aeronave, cuyo tipo y modelo no han sido confirmados, perdió contacto con la torre de control poco después de despegar. Equipos de rescate y emergencia se han desplazado al lugar del accidente para atender la situación.

Se espera un informe oficial sobre las causas del accidente y el estado de las personas a bordo.

 

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