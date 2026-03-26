Paz se pone La Verde: El emotivo grito de unidad del presidente antes del repechaje

A minutos del crucial choque contra Surinam, el presidente Rodrigo Paz utilizó sus plataformas digitales para enviar un potente mensaje que mezcla la pasión futbolera con la situación política. A través de su cuenta en X, el mandatario apeló a la nostalgia y al éxito histórico al citar al emblemático Xabier Azkargorta: “Como decía Xabier Azkargorta: ‘ningún jugador es tan bueno como todos juntos’”.

El mensaje no se limitó a lo deportivo, pues Paz aprovechó el despliegue mediático para trazar un paralelismo entre el campo de juego y la realidad social de Bolivia.

“Los bolivianos y bolivianas tenemos que actuar juntos para salir adelante”, sentenció el jefe de Estado, enfatizando que la cohesión es la única vía para enfrentar los retos actuales del país.

En un video cargado de emotividad, el presidente se mostró cercano y enérgico al dirigirse tanto a los seleccionados como a la ciudadanía que aguarda el resultado del repechaje. “No es fácil, pero, al igual que la Selección, debemos trabajar día a día por la unidad del equipo y por la unidad de Bolivia”, manifestó con un tono de convicción que busca elevar la moral colectiva.

La vocería presidencial destacó que el orgullo nacional reside en ver a un grupo cohesionado luchando por un objetivo común más allá de las individualidades.

El mandatario cerró su intervención con una frase que rápidamente se volvió tendencia: “¡Desde Bolivia les enviamos un cariño enorme! ¡Vamos carajo, vamos Selección!”.

Finalmente, Paz reafirmó su confianza en que la entrega total por la camiseta será el combustible necesario para alcanzar posiciones de privilegio en el escenario internacional. “Que el esfuerzo por la camiseta y por La Verde nos lleve a mejores lugares; ¡viva Bolivia, viva la patria!”.

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