Bolivia rumbo al mundial

El streaming de Red Uno “Firmes con La Verde” vivió con emoción la victoria de Bolivia

El partido comenzó con intensidad, cada jugada mantiene a Bolivia y Surinam al límite, mientras los hinchas viven minuto a minuto la búsqueda de la hazaña nacional en el streaming de Red Uno.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/03/2026 17:32

Bolivia

El streaming de Red Uno “Firmes con La Verde” llegó a su fin tras un emocionante relato del partido Bolivia vs Surinam por la semifinal del repechaje rumbo al Mundial. La selección boliviana se impuso con un 2-1, dando un paso decisivo hacia la final y manteniendo viva la ilusión de clasificar a la Copa del Mundo.

La transmisión contó con análisis de exjugadores bolivianos como Martín Menacho, Raúl Justiniano, Carlos Tordoya, Silvestre Justiniano, Armando Ibáñez y el arquero Marco Barrero, quienes comentaron las jugadas clave y el desempeño de La Verde.

El equipo periodístico, conformado por Matías Machado, Ian Vega, Juliana Guzmán, Nicole Gutiérrez, Gabriela Zegarra y Alan Vera, junto a los despachos desde México de Chipi Caballero y los análisis de Gustavo Fuss y Ariel Cambará, acompañó a la hinchada durante toda la transmisión.

Los seguidores participaron en tiempo real, enviando mensajes, compartiendo pronósticos y alentando a La Verde, haciendo del streaming una experiencia cercana y llena de emoción. Con este resultado, Bolivia ahora se prepara para enfrentar a Irak en la final del repechaje.

Más leídas
Más noticias
Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

Temas relacionados

Más leídas
Más noticias
