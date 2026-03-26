El streaming de Red Uno “Firmes con La Verde” vivió con emoción la victoria de Bolivia

El partido comenzó con intensidad, cada jugada mantiene a Bolivia y Surinam al límite, mientras los hinchas viven minuto a minuto la búsqueda de la hazaña nacional en el streaming de Red Uno.
26/03/2026 17:32
El streaming de Red Uno “Firmes con La Verde” llegó a su fin tras un emocionante relato del partido Bolivia vs Surinam por la semifinal del repechaje rumbo al Mundial. La selección boliviana se impuso con un 2-1, dando un paso decisivo hacia la final y manteniendo viva la ilusión de clasificar a la Copa del Mundo.
La transmisión contó con análisis de exjugadores bolivianos como Martín Menacho, Raúl Justiniano, Carlos Tordoya, Silvestre Justiniano, Armando Ibáñez y el arquero Marco Barrero, quienes comentaron las jugadas clave y el desempeño de La Verde.
El equipo periodístico, conformado por Matías Machado, Ian Vega, Juliana Guzmán, Nicole Gutiérrez, Gabriela Zegarra y Alan Vera, junto a los despachos desde México de Chipi Caballero y los análisis de Gustavo Fuss y Ariel Cambará, acompañó a la hinchada durante toda la transmisión.
Los seguidores participaron en tiempo real, enviando mensajes, compartiendo pronósticos y alentando a La Verde, haciendo del streaming una experiencia cercana y llena de emoción. Con este resultado, Bolivia ahora se prepara para enfrentar a Irak en la final del repechaje.
