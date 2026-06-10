Mundial 2026: FIFA designa un cuerpo arbitral de lujo para el partido inaugural

El Estadio Ciudad de México se vestirá de gala este jueves 11 de junio para albergar el esperado partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre la selección local y Sudáfrica. Para este trascendental compromiso, la FIFA ha designado a un cuerpo arbitral de primer nivel que buscará garantizar la ‘justicia deportiva’ sobre el terreno de juego.

Experiencia sudamericana en la cancha

El experimentado silbante brasileño Wilton Sampaio, poseedor de una destacada trayectoria internacional, ha sido elegido como el árbitro central del encuentro. En las bandas estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia, mientras que el paraguayo Juan Gabriel Benítez fungirá como cuarto réferi y Eduardo Cardozo como reserva.

La tecnología jugará un papel crucial en este primer partido del torneo con un equipo de especialistas totalmente enfocado en evitar cualquier polémica. El colombiano Nicolás Gallo estará al mando de las revisiones de video, respaldado por el chileno Juan Lara como asistente y el francés Jerome Brisard en el rol de apoyo.

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