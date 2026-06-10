Ciudad de México se llena de aficionados previo al Mundial 2026

Los enviados especiales de Red Uno Bolivia, encabezados por Pablo Bustillos y José Quino, reportaron desde el Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, donde cientos de aficionados se congregan para seguir de cerca el inicio del Mundial 2026. El emblemático paseo de la Reforma, construido hace más de un siglo en homenaje al centenario de la independencia de México, se ha convertido en un punto de encuentro cultural y deportivo para los hinchas.

Lluvias constantes

A pesar de la lluvia intermitente, los aficionados muestran entusiasmo, vistiendo camisetas y banderas de sus selecciones. Los periodistas destacaron la presencia de hinchas de Colombia, quienes se muestran muy animados en espera del compromiso de su selección contra Uzbekistán en Guadalajara.

Ambiente futbolero

El ambiente previo al Mundial incluye pruebas de sonido, preparación de banderas y la coordinación de las áreas de prensa y seguridad, asegurando la cobertura de todos los partidos. Además, se dio a conocer que el tenor Andrea Bocelli participará en la inauguración, junto con otros artistas mexicanos, aportando al espectáculo del evento inaugural.

“Es un ritual para la mexicanidad y un punto clave para la cobertura deportiva. La energía de los hinchas no se detiene, incluso bajo la lluvia”, comentó Bustillos

Cobertura completa

La cobertura completa de Red Uno Bolivia permitirá que la audiencia nacional siga cada detalle del Mundial 2026, incluyendo entrevistas, recorridos por el estadio y la preparación de los equipos antes del inicio de la competencia.

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