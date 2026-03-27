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¡Alarma en La Verde! Villegas confirma molestias físicas de Miguelito tras la victoria

El técnico de Bolivia señaló que el jugador será evaluado y esperan que no sea de gravedad de cara al partido decisivo.

Juan Marcelo Gonzáles

27/03/2026 0:00

Foto: Óscar Villegas DT Bolivia
La Paz

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Tras la victoria de Bolivia por 2-1 ante Surinam, el director técnico Óscar Villegas encendió las alarmas al confirmar que Miguelito Terceros terminó con molestias físicas.

El estratega explicó que el jugador será sometido a estudios médicos en las próximas horas para determinar la gravedad de la lesión.

“Estamos esperando los resultados… esperamos que no sea de gravedad”, indicó.

No es el único caso

Villegas también informó que otros futbolistas, como Medina y Cuéllar, terminaron el partido con molestias, producto del desgaste físico del encuentro.

Sin embargo, la situación de Miguelito genera especial preocupación, considerando su importancia en el equipo.

Salió exigido al máximo

El técnico explicó que las molestias responden al esfuerzo realizado durante el partido, donde varios jugadores jugaron al límite.

“Se han exigido al máximo… fue una lucha constante en la cancha”, señaló.

Clave para el próximo partido

La posible ausencia de Miguelito podría ser un golpe para la selección, que se prepara para su partido decisivo frente a Irak.

El jugador fue una de las figuras en el encuentro ante Surinam, lo que aumenta la expectativa sobre su recuperación.

Esperan evolución favorable

El cuerpo técnico confía en que las molestias no sean graves y que el jugador pueda estar disponible para el siguiente compromiso.

 

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