Saavedra anuncia recorte masivo de personal en la Alcaldía cruceña: "La agencia de empleo se acaba"

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, brindó una conferencia de prensa para explicar acerca de la austeridad y eficiencia administrativa que se regirá en su gestión. Bajo la premisa de que "la agencia de empleo se acaba", la nueva autoridad confirmó que su primera gran acción será la reducción de al menos dos mil funcionarios municipales.

Tras analizar la actual estructura institucional, Saavedra cuestionó severamente la utilidad de la abultada planilla que heredará del gobierno saliente.

“Hay 14 mil funcionarios y lo primero que uno se pregunta es ¿dónde está el trabajo de esas personas?”, sentenció el alcalde electo al denunciar la ineficiencia acumulada.

La crítica se centró en la creación de cargos que Saavedra calificó como inútiles, mencionando ejemplos específicos como el ‘área de producción creativa’ en el despacho principal. Al respecto, el burgomaestre fue tajante: “¿Se justifica pagar un sueldo a un grupo de personas para que hagan esto con la plata de sus impuestos?”.

El plan de reestructuración no solo apunta a eliminar la burocracia, sino a enfrentar un déficit fiscal que supera los 2.000 millones de bolivianos. Saavedra estima que este recorte permitirá un ahorro de 130 millones de bolivianos anuales, los cuales se transformarán directamente en obras y servicios para la ciudadanía.

Finalmente, el organigrama municipal sufrirá una poda del 40%, eliminando departamentos administrativos que actualmente se encuentran duplicados sin justificación técnica, según lo que indicó el burgomaestre electo.

“Vamos a ser responsables en el uso de los recursos de los impuestos de los cruceños”, concluyó Saavedra.

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