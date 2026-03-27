Conflicto en el mercado Calatayud: Comerciantes tapian oficinas y exigen el desalojo de una federación "ajena"

Una jornada de alta tensión se vivió este jueves en el mercado Alejo Calatayud, donde comerciantes de los sectores Norte y Sud protagonizaron una protesta que culminó con el tapiado de una oficina administrativa. La medida de presión surge ante el rechazo generalizado a una federación de comerciantes que, según los movilizados, no cuenta con representación legítima ni presencia física en dicho centro de abasto.

Los vendedores aseguran que los ocupantes de la oficina son "gente ajena" al mercado y que nunca fueron elegidos por las bases. Ante la falta de respuestas, decidieron sellar el ingreso al inmueble para evitar que dicha organización continúe operando en el lugar.

Desconocimiento y cuestionamiento

Los movilizados enfatizaron que el espacio en disputa pertenece a la Alcaldía Municipal y que históricamente cumplía funciones de servicio público, funcionando anteriormente como comisaría y oficina de Defensa al Consumidor.

"Todos los comerciantes se han autoconvocado. Estamos tapiando esta oficina que no les corresponde a ellos; este es un predio municipal. No los conocemos, no sabemos ni el nombre de la federación y no tienen ningún sitio municipal dentro de este mercado", afirmó uno de los representantes del sector en conflicto.

Pedido directo al Alcalde

Más allá del desalojo, la principal demanda de los trabajadores del mercado Calatayud es que el inmueble retorne a su función original de servicio a la población. Los manifestantes solicitaron formalmente al alcalde que el espacio sea transformado en un beneficio común.

Propuestas de uso: Los comerciantes sugieren que el sitio se convierta en una posta de salud municipal , una oficina de administración propia del mercado o un centro de atención al cliente.

Advertencia: Los sectores movilizados advirtieron que no permitirán el reingreso de la federación cuestionada y mantendrán la vigilia hasta que la municipalidad disponga un nuevo uso para el ambiente.

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