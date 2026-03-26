Terminal de buses de La Paz habilita salidas interdepartamentales

La Terminal de Buses de La Paz informó que las salidas interdepartamentales e internacionales se reanudan con normalidad, tras el levantamiento de los bloqueos que afectaban la circulación en la ciudad.

La medida permite restablecer el flujo de pasajeros luego de varios días de interrupciones en el servicio.

Servicio nuevamente habilitado

Según el comunicado oficial de la entidad municipal, los viajes desde la terminal ya están disponibles, brindando a la población la posibilidad de retomar sus desplazamientos.

Esto incluye rutas hacia distintos departamentos del país, así como destinos internacionales.

Llamado a los pasajeros

Desde la terminal se recomendó a los usuarios acudir con anticipación y verificar horarios, debido a la alta demanda que se prevé tras la normalización del servicio.

Compromiso con el servicio

La entidad aseguró que continuará trabajando para ofrecer un servicio continuo y confiable a los pasajeros.

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