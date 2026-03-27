Manuel Saavedra festeja el triunfo de La Verde junto a sus hijos tras el 2-1 ante Surinam

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, celebró la victoria de Bolivia frente a Surinam compartiendo una fotografía familiar. En la imagen se observa a la autoridad vistiendo la camiseta de "La Verde" junto a sus dos hijos pequeños.

El triunfo por 2-1 generó una enorme expectativa en todo el territorio nacional durante los noventa minutos de juego y sus minutos adicionales. La afición boliviana mantuvo un seguimiento constante del encuentro esperando un resultado favorable para el combinado nacional.

Esta importante victoria en condición de local permite que el país se acerque significativamente a la clasificación del mundial. La victoria obtenida consolida el proceso deportivo y alimenta la ilusión de toda la hinchada boliviana.

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