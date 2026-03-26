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Bolivia rumbo al mundial

Firmes con la Verde: Primer tiempo con llegadas claras y dominio de balón

Red Uno Streaming analiza el primer tiempo entre Bolivia y Surinam: la Verde domina la tenencia, pero Surinam genera las llegadas más claras al arco.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/03/2026 19:29

Fotografía: APG Bolivia
Bolivia

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Red Uno Streaming realizó un detallado análisis del primer tiempo del partido entre la selección de Bolivia y Surinam, correspondiente al repechaje rumbo al Mundial 2026.

Según el exarquero Marco Barrero, “el análisis de ambos equipos muestra que han tenido llegadas claras a los dos arcos, más destacadas las de Surinam. Sin embargo, nosotros hemos mantenido la tenencia del balón, y con base en eso podemos acercarnos más al arco rival”.

Por su parte, Martín Menacho destacó dos situaciones puntuales: “Hubo una tapada importante de Viscarra y un tiro fallido que nos pudo costar, contra una situación nuestra, aunque las más claras fueron, por supuesto, para Surinam”.

El primer tiempo se caracterizó por la intensidad en ambas áreas, con la Verde buscando hacerse fuerte en la posesión y Surinam generando las ocasiones más peligrosas. El duelo continúa definiéndose en el segundo tiempo, con los hinchas atentos a cada acción minuto a minuto.

 

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