Cochabamba: Diprove recupera más de una decena de motocicletas robadas en los últimos dos meses

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) ha intensificado sus operativos en la capital valluna, logrando recuperar más de 10 motocicletas que habían sido denunciadas como robadas en un periodo de apenas 60 días.

El coronel Aldrin Cordero, director de Diprove, informó que este resultado es fruto de un despliegue estratégico que incluye controles preventivos, intercepciones en puntos clave y operativos de rastreo.

"Tenemos un aproximado de 10, o tal vez un poco más. Ya son bastantes las motocicletas recuperadas producto de varios operativos y controles que se están realizando", señaló la autoridad.

Recomendaciones clave para propietarios

Ante el incremento de reportes, el jefe policial instó a la ciudadanía a no facilitar el trabajo de los delincuentes. Entre las principales advertencias destacan:

Evitar el descuido: No dejar los motorizados a la intemperie o en vías públicas sin supervisión.

Vigilancia: Dejar el vehículo bajo el cuidado de una persona de confianza o en parqueos cerrados.

Seguridad activa: Asegurar correctamente los motorizados antes de abandonarlos.

El GPS: La herramienta del éxito

Cordero subrayó que la tecnología está jugando un papel crucial en la lucha contra el crimen. El uso de sistemas de posicionamiento global (GPS) ha permitido a los efectivos localizar los vehículos de manera más rápida y precisa tras ser sustraídos.

"Evidentemente, el GPS es un dispositivo que está dando muy buen resultado y es de mucha ayuda al momento de la recuperación", concluyó el director, recomendando su instalación como una medida preventiva eficaz.

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