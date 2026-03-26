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51 años de música: Enrique Jurado revive sus grandes éxitos con conciertos especiales en Cochabamba

El artista repasará los temas más representativos de su carrera, entre ellos su emblemática canción "Rojo, amarillo y verde" en el teatro José María Achá.

Cristina Cotari

26/03/2026 10:42

El cantautor Juan Enrique Jurado. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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El cantautor Juan Enrique Jurado celebra más de medio siglo de vida artística con dos conciertos en el teatro José María Achá, en la ciudad de Cochabamba. Las presentaciones se realizarán este jueves y viernes desde las 19:30.

Bajo el lema “Amemos a nuestra nación porque es nuestra casa”, el artista repasará los temas más representativos de su carrera, entre ellos su emblemática canción "Rojo, amarillo y verde", considerada una de las composiciones más sentidas de su repertorio. También interpretará piezas como El Domador, Chacarera de Gualiama y Chacarera del Bagual.

 

 

Jurado recordó que escribió Rojo, amarillo y verde entre 1976 y 1977, en una época marcada por restricciones para expresar ciertas ideas.

“Era una letra comprometida con la patria. La presenté en 1977 en Radio Méndez, en La Paz, y tuvo bastante aceptación”, rememoró.

El cantautor destacó que su objetivo siempre ha sido transmitir mensajes profundos a través de su música. “Trato de que mis canciones sean plurales, que en pocos minutos haya una frase que toque el corazón de la gente”, señaló.

Con 51 años de trayectoria, Jurado invitó al público cochabambino a acompañarlo en estas presentaciones especiales que celebran su legado musical y su conexión con el público.
 

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