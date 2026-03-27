¿Fueron falsificadas? Investigan la autenticidad de las firmas de la esposa de Marset en contratos e inmuebles

El Ministerio Público de Paraguay ha ordenado una pericia caligráfica oficial sobre las firmas de Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante Sebastián Marset. El fiscal Julio Ortiz remitió al Laboratorio Forense diversos documentos públicos para establecer si las rúbricas vinculadas a la mujer son auténticas o falsificadas.

La investigación se centra específicamente en contratos de compraventa de acciones de la firma Summum SA y en la adquisición de una propiedad en el departamento de Paraguarí. Según el expediente, ambas operaciones comerciales fueron formalizadas bajo la fe pública de la notaría Lourdes Mariño Galván.

La perito Rosmary Esmerita Morel fue designada mediante sorteo para realizar el análisis técnico de los trazos y las características gráficas de los documentos. Esta diligencia responde a una denuncia de la defensa, la cual asegura que García Troche no participó en dichas transacciones.

La imputada sostiene que el 11 de diciembre de 2020, fecha de uno de los contratos cuestionados, ella no se encontraba físicamente en territorio paraguayo. Bajo ese mismo argumento, la defensa también rechaza la validez de un segundo documento sobre adquisición de acciones fechado en junio de ese año.

El proceso de obtención de pruebas enfrentó obstáculos iniciales cuando un juez de garantías rechazó el allanamiento de la escribanía involucrada en el caso. No obstante, la fiscalía logró acceder posteriormente a copias autenticadas entregadas de manera voluntaria por la notaria para avanzar con el peritaje.

El desenlace de esta pericia técnica tendrá un impacto directo en la megacausa ‘A Ultranza’, considerada la mayor operación contra el crimen organizado en la región. Las autoridades sospechan que estos movimientos financieros sirvieron como fachada para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico internacional.

Fuente: Montevideo Portal.

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