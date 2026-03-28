Chile se convierte en el escenario de una nueva masacre cuando un alumno atacó con un machete a dos funcionarios inspectores y tres estudiantes. Producto del brutal ataque, una maestra de 59 años de edad perdió la vida.

Según el informe policial, el agresor, un estudiante de 18 años de edad, fue sometido por sus propios compañeros y entregado a las autoridades correspondientes.

El ataque se desarrolló en las instalaciones del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta, una escuela cristiano-católica ubicada en la ciudad chilena de Calama, la cual especificó en un comunicado que uno de sus alumnos, cuya identidad no fue revelada, atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y tres estudiantes, hechos que derivaron en el fallecimiento de la docente de 59 años identificada como María Victoria Reyes Vache. Además, las otras personas agredidas quedaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos donde ya fueron reportadas como fuera de riesgo vital.

El presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, condenó este “brutal ataque” y señaló que instruyó a las ministras de Educación y Seguridad para liderar la respuesta a este grave hecho. Asimismo, se informó que el estudiante de 18 años de edad, quien ya es mayor de edad en dicha nación, enfrentará los cargos de homicidio y homicidio frustrado. Por otra parte, se dio a conocer que se reforzará la seguridad en las escuelas chilenas con una nueva ley que permitirá la instalación de detectores de metales en las entradas de los planteles educativos.

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