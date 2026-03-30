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Ciencia y tecnología

¿Cuándo ver la Luna Rosa en Bolivia? Todo sobre el estreno astral del 01 de abril

El país se prepara para una noche de esplendor astronómico que podrá disfrutarse a simple vista.

Ximena Rodriguez

30/03/2026 19:15

La luna rosa podrá verse a simple vista en cualquier parte del territorio nacional.

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El firmamento boliviano se convertirá en el escenario principal de un despliegue visual único este miércoles 1 de abril. La llegada de la Luna Rosa 2026 marca uno de los hitos astronómicos más esperados por los aficionados de la región.

En Bolivia, el momento ideal para levantar la vista será apenas el sol se oculte, cuando el satélite emerja con una luminosidad excepcional. No será necesario contar con equipos costosos, pues la claridad de nuestros cielos permitirá una observación directa y nítida.

Aunque el nombre evoca un matiz cromático, el término proviene de antiguas tradiciones que vinculan este ciclo con el despertar de la naturaleza. En la actualidad, este evento es celebrado como un símbolo de purificación y vitalidad tras el paso de las estaciones.

Muchos observadores ven en esta fase lunar una invitación a la renovación emocional y al planteamiento de nuevas metas personales. La coincidencia con el inicio de mes refuerza esa mística de limpieza y florecimiento que caracteriza al fenómeno.

Desde las cumbres andinas hasta las llanuras del oriente, el espectáculo promete unir al país bajo un mismo brillo nocturno. Se recomienda buscar espacios abiertos para capturar la mejor postal de este evento que inaugura el calendario de abril.

 

Fuente: Tvn Noticias.

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