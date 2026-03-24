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Ciencia y tecnología

Luna Rosa 2026 en Bolivia: ¿A qué hora ver el fenómeno que iluminará nuestros cielos este 1 de abril?

Un evento astronómico de renovación que podrá disfrutarse a simple vista desde cualquier rincón del país.

Ximena Rodriguez

23/03/2026 20:02

Imagen referencia. Foto: Shutterstock.

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El cielo boliviano se prepara para recibir uno de los eventos astronómicos más esperados del año este próximo 1 de abril. La denominada Luna Rosa de 2026 alcanzará su máximo esplendor durante esa noche, permitiendo que ciudadanos de todo el país sean testigos de su brillo.

En Bolivia, el fenómeno podrá observarse de manera óptima a partir de la salida del sol tras el horizonte, alcanzando su punto más alto cerca de la medianoche. Las condiciones geográficas del país ofrecen una ventaja natural para disfrutar de este espectáculo sin requerir el uso de binoculares o telescopios profesionales.

A diferencia de lo que sugiere su nombre, este evento no implica un cambio de color real en el satélite natural de la Tierra. La denominación responde a tradiciones que vinculan esta fase lunar con el florecimiento de la naturaleza y la llegada de la primavera en el hemisferio norte.

Más allá del impacto visual, esta fecha carga con un simbolismo profundo relacionado con la renovación personal y los nuevos comienzos. Para muchos entusiastas, la Luna Rosa representa una oportunidad de limpieza emocional inspirada en los ciclos naturales de la vida.

Para asegurar una experiencia inolvidable, se recomienda buscar espacios con baja contaminación lumínica en ciudades como La Paz, Santa Cruz o Cochabamba. La cita astronómica del 1 de abril promete ser el punto de partida ideal para un mes cargado de eventos celestiales.

 

Fuente: Tvn Noticias.

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