Un estudiante fallece tras un hecho registrado en una escuela de Argentina

Una mañana escolar terminó en tragedia en San Cristóbal. Un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 y abrió fuego contra sus compañeros, provocando la muerte de un estudiante de 13 años y dejando a otros dos heridos.

El ataque ocurrió mientras los alumnos se preparaban para el acto de izamiento de la bandera. Según los primeros reportes, el agresor ocultó una escopeta en una funda de guitarra y comenzó a disparar de manera repentina, generando escenas de pánico.

Caos y desesperación

Testigos relataron momentos de terror dentro del establecimiento. Varios estudiantes intentaron escapar saltando por las ventanas, rompiendo vidrios en medio del miedo.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud. Uno de ellos fue derivado en estado delicado a la ciudad de Rafaela, aunque posteriormente se confirmó que ambos están fuera de peligro.

El atacante fue reducido por personal de la institución y luego detenido por la Policía.

“Nunca había pasado algo así”

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, expresó la conmoción por lo ocurrido:

“Nunca había pasado algo así”.

Autoridades locales suspendieron las actividades escolares, declararon duelo y desplegaron equipos de contención para estudiantes, familias y docentes.

Investigación en curso

Las circunstancias del ataque están siendo investigadas. Versiones preliminares apuntan a que el hecho habría sido planificado, aunque aún no existe una confirmación oficial.

El caso reabre el debate sobre la seguridad en los entornos educativos y la prevención de la violencia escolar.

Una comunidad en duelo

San Cristóbal, descrita por sus habitantes como una ciudad tranquila, enfrenta ahora uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente.

El impacto no solo alcanza a la institución, sino a toda la comunidad, que hoy intenta asimilar una tragedia que rompe con la cotidianidad de las aulas.

Mira la programación en Red Uno Play