Mujeres lideran la economía circular y promueven la sostenibilidad

La economía circular es un modelo clave para enfrentar los desafíos ambientales y económicos del siglo XXI. En este contexto, los emprendimientos femeninos desempeñan un rol fundamental al impulsar iniciativas sostenibles que transforman residuos en oportunidades, generando impacto social, económico y ambiental. A diferencia del modelo tradicional, la economía circular propone reducir, reutilizar y reciclar materiales para prolongar su vida útil.

Xiomara Zambrana, directora del Instituto de la Mujer & Empresa (IME) de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que: “La economía circular es donde: en vez de utilizar un producto, producir el producto y luego desecharlo (como es la economía lineal), lo que hacemos es tratar de mantener el máximo posible ese producto en el tiempo, asegurándonos de que empiece a cerrar ciclos, es decir, viendo si lo podemos reintegrar o reutilizar”, sostiene.

Este modelo resulta especialmente relevante en América Latina, donde las mujeres lideran emprendimientos basados en reciclaje, reutilización de materiales y producción sostenible. Desde la transformación de plásticos hasta el rediseño de textiles, estas iniciativas generan ingresos y promueven el cuidado del medio ambiente.

Innovar procesos genera valor sostenible

Este enfoque ha dado lugar a iniciativas destacadas en la región, como proyectos que convierten residuos textiles en nuevos productos o emprendimientos que reutilizan materiales para crear artículos con mayor valor agregado. Se transforman desechos en accesorios, ropa o productos artesanales, generando empleo y fortaleciendo comunidades vulnerables.

En Bolivia, las mujeres lideran procesos de recolección y reciclaje, convirtiendo residuos en recursos económicos. Estas actividades no solo contribuyen a la sostenibilidad, sino que también promueven la inclusión social y la autonomía económica.

El liderazgo femenino es un factor determinante en el crecimiento de la economía circular. “Hablamos de pequeñas y medianas empresas, la mayoría son lideradas por mujeres. También hablamos de asociaciones de recolectores y de recolectoras que justamente hacen un trabajo muy digno, pero también muy complejo. El rol de las mujeres emprendedoras es clave, mujeres empresarias y mujeres también recolectoras. La mayoría de las Pymes en Bolivia están siendo lideradas por mujeres”, afirma Zambrana.

Este liderazgo también impulsa la creación de empleos verdes, es decir, trabajos que contribuyen a la preservación del medio ambiente. “Estas empresas pequeñas y medianas, tienen un rol súper importante, a la vez se crean empleos verdes, que eso también es es relevante, entonces el liderazgo femenino es importante para poder hacer posible esto”.

En este sentido, los emprendimientos femeninos no solo generan ingresos, sino que también fortalecen redes comunitarias y promueven modelos de negocio más resilientes y sostenibles.

Promover sostenibilidad transforma la economía

Desde el ámbito académico, la economía circular también se posiciona como un eje estratégico. Eva Foronda, decana académica, resalta la importancia de este enfoque: “Conocemos la importancia de la responsabilidad ambiental. En Unifranz uno de nuestros valores es la sostenibilidad y en este compromiso con el desarrollo sostenible, lo que se pretende es promover no solamente el desarrollo de la economía, sino también hacer comprender a toda la comunidad que la economía ya no es lineal, sino es circular”.

Este cambio de paradigma implica repensar la forma en que se producen y consumen bienes, promoviendo una economía más consciente y responsable. Además, responde a una creciente demanda global por productos sostenibles, lo que representa una oportunidad para que los emprendimientos femeninos accedan a nuevos mercados.

Reintegrar recursos impulsa economía circular

Uno de los principios centrales de este modelo es que los residuos pueden convertirse en nuevos recursos. “La economía circular lo que te propone es que todo lo que parece que termina puede volver a iniciarse. Es decir, puedes de alguna manera reintegrar y qué mejor manera de hacerlo produciendo nuevos productos, reintegrando todo lo que son los residuos, dando más vida útil a estos productos. Desde ahí es que es importante impulsar todo lo que es economía circular y atarlo de la mano de emprendimientos”, destaca Zambrana.

La economía circular aplicada a emprendimientos femeninos representa una oportunidad estratégica para combinar sostenibilidad, innovación y equidad de género. A través de la reutilización de recursos, la creación de empleos verdes y el liderazgo de mujeres, este modelo contribuye a construir una economía más inclusiva y resiliente, capaz de enfrentar los desafíos actuales y futuros.

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