Menores fueron rescatados tras esconderse en la selva de las FARC

La realidad que enfrentan las familias en territorios bajo el dominio de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúa siendo alarmante y trágica. En el departamento de Caquetá, un caso reciente ilustra la gravedad de la situación: una familia tuvo que ocultar a sus hijos para resguardarlos de la violencia y las amenazas latentes provenientes de estos grupos al margen de la ley. El general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional, reveló la existencia de una orden directa emitida por alias “La Morocha”, integrante destacado de las disidencias en la región, para secuestrar y posteriormente asesinar al padre de esta familia.

Las víctimas de este drama incluyeron a una joven de 18 años y cinco menores cuyas edades oscilan entre los tres y los dieciséis años. Ellos estuvieron expuestos a un presunto secuestro y a la amenaza concreta de reclutamiento forzado, acciones atribuidas a las disidencias de “Calarcá”. La rápida reacción de las autoridades permitió el rescate de los menores en medio de una situación marcada por la desesperación y el miedo, de acuerdo con los reportes presentados por diferentes medios, entre ellos El Colombiano.

El general Cortés relató que el padre estuvo secuestrado bajo la obligación de realizar trabajos forzados como supuesto castigo por acciones que no han sido especificadas. La situación empeoró cuando escuchó a miembros de la facción “Rodrigo Cadete”, liderada por alias “La Morocha”, organizar su asesinato.

Aprovechando un descuido de sus captores, el hombre logró escapar junto con su esposa y uno de sus hijos adolescentes, acudiendo al puesto de control militar de Peñales, Colorado. Allí, las autoridades activaron los procedimientos de búsqueda para el resto de la familia, conforme a los protocolos establecidos en estos casos.

Las amenazas de los grupos armados ilegales en la región no son nuevas. Informes recientes de la Defensoría del Pueblo, especialmente la Alerta Temprana 013-2025 emitida en septiembre de 2025, confirman el “control permanente” que ejercen las disidencias de “Calarcá” y “Iván Mordisco” en Caquetá.

Esta presencia se traduce en restricciones a la movilidad, confrontaciones entre grupos ilegales y, en muchos casos, el sometimiento de la población civil a la voluntad de estos actores armados.

En el municipio de Cartagena del Chairá, escenario de los hechos, la vida cotidiana se ve interrumpida por constantes disputas y amenazas derivadas del accionar de los grupos armados. Los habitantes de la zona enfrentan un clima de inseguridad que obliga a muchas familias a protegerse de posibles represalias, desapariciones o reclutamientos, como se evidenció en este caso.

¿Qué significa “reclutamiento forzado” en el contexto del conflicto armado en Colombia?

El término “reclutamiento forzado” hace referencia al acto mediante el cual grupos armados ilegales obligan a menores o adultos a incorporarse a sus filas en contra de su voluntad. En regiones como Caquetá, este fenómeno es persistente y constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo y las organizaciones sociales han alertado de manera recurrente sobre su ocurrencia, que no solo afecta a quienes son reclutados, sino a sus familias y comunidades.

La relevancia del reclutamiento forzado radica en que perpetúa ciclos de violencia y desarraigo, incrementando la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes ante el conflicto. Su prevención y erradicación es uno de los objetivos urgentes para garantizar la protección de las nuevas generaciones en las zonas más afectadas por la violencia armada en Colombia.

Con información de Pulzo.

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