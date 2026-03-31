En un despliegue de seguridad que paralizó los alrededores del Hospital Nacional de Itauguá, en Paraguay, agentes penitenciarios y efectivos de la Policía Nacional custodiaron el traslado de Gianina García Troche. La pareja de Sebastián Marset abandonó momentáneamente su celda en el penal de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada para cumplir con una diligencia médica.

La interna arribó al centro asistencial a tempranas horas de la mañana para someterse a un estudio de electroencefalograma en el primer piso del edificio. Según los reportes del personal sanitario, la paciente permaneció apenas veinte minutos en el recinto antes de ser evacuada nuevamente bajo un estricto protocolo de vigilancia.

El procedimiento fue ejecutado por orden directa de la jueza Rosarito Montanía, quien supervisa el proceso por lavado de dinero en el marco del operativo ‘A Ultranza’. Los médicos aclararon que desconocen el historial clínico detallado de la procesada, limitándose exclusivamente a realizar la prueba técnica solicitada por la Magistratura.

García Troche se encuentra bajo la lupa de la justicia paraguaya desde mayo de 2025, tras ser extraditada de España por sus presuntos vínculos con el esquema criminal de Marset. Su situación legal es crítica, considerando que este proceso representa el golpe más contundente contra el narcotráfico y el crimen organizado en la historia de Paraguay.

Recientemente, la defensa de la ciudadana uruguaya intentó mitigar su reclusión mediante el ofrecimiento de un inmueble de lujo y el uso de dispositivos de control electrónico. No obstante, la jueza Montanía ratificó la prisión preventiva el pasado viernes, desestimando la solicitud de arresto domiciliario que pretendían cumplir en un exclusivo barrio de Asunción.

Los abogados defensores buscaban que su cliente fuera trasladada a una residencia en el Barrio Manorá bajo el control de la comisaría local. Por el momento, la pareja del presunto capo narco deberá permanecer en la unidad de máxima seguridad mientras avanzan las investigaciones que la vinculan con el flujo de capitales ilícitos.

Fuente: ABC Color.

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