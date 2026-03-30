¡Notable gesto! Mbappé luchó y protegió a un niño que fue derribado por la seguridad (Video)

Un momento fuera de lo común se robó la atención durante el amistoso entre Francia y Colombia. Más allá del resultado, el protagonista fue Kylian Mbappé, quien tuvo un gesto que dio la vuelta al mundo al proteger a un niño que ingresó al campo de juego.

El incidente ocurrió cuando el pequeño irrumpió en la cancha con la intención de acercarse a su ídolo. Sin embargo, el personal de seguridad actuó rápidamente y lo derribó con fuerza para impedir su avance, en cumplimiento de los protocolos establecidos.

Al ver la situación, Mbappé no dudó en intervenir. El atacante corrió hacia el lugar y se interpuso entre el niño y los guardias, evitando que el menor fuera tratado con mayor dureza. Incluso, dialogó de manera insistente con el personal de seguridad hasta lograr que cesaran las acciones que podían haberlo lastimado.

El gesto del futbolista fue aplaudido tanto por los presentes como en redes sociales, donde se destacó su humanidad y cercanía con los hinchas más jóvenes.

En lo deportivo, la selección de Francia se impuso por 3-1 sobre Colombia en este compromiso amistoso, como parte de su preparación de cara a futuras competiciones internacionales, mientras que el combinado colombiano también continúa su puesta a punto con miras a la próxima Copa del Mundo.

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