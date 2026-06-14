¿Quién ganará entre Ecuador y Costa de Marfil? La revelación de la IA

El partido entre Ecuador y Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026 es considerado por muchos analistas como una auténtica final anticipada para las aspiraciones de ambas selecciones. El encuentro enfrenta a dos equipos llamados a convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo y que buscarán comenzar su camino con una victoria.

En la previa del compromiso, la inteligencia artificial de Gemini fue consultada sobre el posible ganador y el resultado exacto del partido. La respuesta fue contundente: “Costa de Marfil 0-1 Ecuador”, otorgando el triunfo al conjunto sudamericano en un encuentro que se prevé muy equilibrado.

Entre los argumentos expuestos por la IA destaca la fortaleza defensiva de la selección ecuatoriana. La Tri llega al Mundial acumulando una racha de 19 partidos sin conocer la derrota y con una zaga liderada por Piero Hincapié y Willian Pacho, considerada una de las más sólidas de la actualidad.

Otro de los factores señalados por Gemini es la ausencia de Evan Ndicka en Costa de Marfil. El defensor de la Roma y pieza clave de la última línea marfileña no estará disponible, situación que podría ser aprovechada por el ataque ecuatoriano para generar diferencias en un partido que se anticipa muy cerrado.

La inteligencia artificial también destacó el planteamiento táctico del entrenador Sebastián Beccacece. Según el análisis, Ecuador podría apostar por un esquema 4-2-3-1 con Moisés Caicedo como eje del mediocampo. El objetivo sería controlar el ritmo del encuentro y neutralizar la velocidad de jugadores marfileños como Amad Diallo.

Finalmente, el modelo considera que el partido podría definirse por una sola acción de gol. En ese escenario, la experiencia de Enner Valencia y el talento ofensivo de futbolistas como Kendry Páez y Gonzalo Plata aparecen como factores determinantes para inclinar la balanza a favor de Ecuador.

Aunque las predicciones apuntan a una victoria ecuatoriana por la mínima diferencia, el duelo promete ser uno de los más disputados de la primera fecha y podría marcar el rumbo de ambos equipos en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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