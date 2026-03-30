TEMAS DE HOY:
Cambódromo Nemesia Achacollo Biocidio

33ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Operativo en casa del expresidente Luis Arce por caso que involucra a su hijo

El operativo se enmarca en una investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, proceso en el que está implicado su hijo, Luis Arce Mosqueira.

Red Uno de Bolivia

30/03/2026 11:30

Allanamiento del domicilio del expresidente Luis Arce. Foto APG

Escuchar esta nota

La mañana de este lunes, personeros de la Fiscalía y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) allanaron la vivienda del expresidente Luis Arce, ubicada en la ciudad de La Paz.

El operativo se enmarca en una investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, proceso en el que está implicado su hijo, Luis Arce Mosqueira.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los resultados del allanamiento ni los elementos recolectados durante la intervención.

El exmandatario se encuentra actualmente recluido en la cárcel de San Pedro de La Paz por el caso Fondo Indígena, que data de 2009.

En desarrollo... 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD