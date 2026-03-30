Operativo en casa del expresidente Luis Arce por caso que involucra a su hijo

La mañana de este lunes, personeros de la Fiscalía y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) allanaron la vivienda del expresidente Luis Arce, ubicada en la ciudad de La Paz.

El operativo se enmarca en una investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, proceso en el que está implicado su hijo, Luis Arce Mosqueira.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los resultados del allanamiento ni los elementos recolectados durante la intervención.

El exmandatario se encuentra actualmente recluido en la cárcel de San Pedro de La Paz por el caso Fondo Indígena, que data de 2009.

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