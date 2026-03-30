Tragedia en Cochabamba: conductor muere tras quedar atrapado en su vehículo

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un conductor de transporte público en la zona sur de Cochabamba.

El hecho ocurrió en el sector de Uspha Uspha, donde, según los primeros reportes, el chofer perdió el control del motorizado por causas que aún se encuentran en investigación.

Como consecuencia, el vehículo se precipitó aproximadamente cinco metros, provocando que el conductor quedara atrapado entre los fierros.

Rescate y traslado

Efectivos de Bomberos de la Policía llegaron al lugar para realizar las labores de rescate. Tras un operativo especializado, lograron recuperar el cuerpo de la víctima.

Posteriormente, el fallecido fue trasladado a dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Investigación en curso

Las circunstancias del accidente aún no han sido esclarecidas. Autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

Un nuevo hecho que enluta las vías

El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos en las carreteras urbanas y la importancia de reforzar las medidas de seguridad vial.

Mientras avanzan las pericias, una familia llora la pérdida y la ciudad suma otro hecho trágico en sus calles.

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