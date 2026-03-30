Feminicidio en Samaipata: joven de 22 años es sentenciado a 30 años de prisión

El comandante de la provincia de Florida, Luis Solares, confirmó que el feminicidio ocurrido en Samaipata ha sido esclarecido y el autor, un joven de 22 años con ocupación de jardinero, fue aprehendido.

“Se ha logrado obtener la máxima pena, la cual es de 30 años de presidio, la cual va a ser cumplida en el penal de Palmasola”, declaró Solares.

El agresor reconoció los hechos ante el juez de instrucción y, según la investigación, se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del crimen. “No se verificó ningún tipo de antecedentes del autor”, agregó el comandante.

Consultado sobre la violencia hacia la mujer en la provincia, Solares destacó que este caso constituye el primer feminicidio registrado en Florida.

“Vamos a realizar talleres en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia e instituciones civiles para prevenir este tipo de hechos, especialmente en unidades educativas”, indicó.

“Es necesario que las personas del sexo femenino conozcan las formas de violencia existentes, los diferentes tipos que afectan la integridad sexual y la importancia del acompañamiento familiar en situaciones de noviazgo. Tenemos que incrementar estas capacitaciones para prevenir tragedias futuras”, afirmó.

La policía boliviana reafirmó su compromiso de luchar contra toda forma de violencia hacia la mujer y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier caso de agresión.

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