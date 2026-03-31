Espinoza confirma reducción del 30% del gasto público y congelamiento salarial

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó que el nuevo Presupuesto General del Estado (PGE), que pronto será presentado para su aprobación, contemplará una reducción del 30% del gasto.

“Ya se ha dado la línea presupuestaria. Todos los Ministerios están reduciendo por lo menos un 30% el gasto en salarios; esto implica congelar la masa salarial. Este ajuste del gasto corriente es fundamental para estabilizar las cuentas del Gobierno”, explicó la autoridad.

La autoridad destacó que la independencia de los poderes del Estado, al señalar que las entidades territoriales autonómicas (ETA’s), Alcaldías, Gobernaciones y con los poderes legislativo y judicial.

“Hay distintos poderes del Estado con los cuales debemos dialogar”, afirmó, en referencia a las entidades territoriales autónomas, como alcaldías y gobernaciones, además de los órganos Legislativo y Judicial.

En febrero, el Gobierno había anunciado que presentaría un PGE 2026 reformulado tras las elecciones subnacionales del pasado 22 de marzo.

Actualmente, el país opera con el Presupuesto General del Estado 2026 elaborado durante la gestión del expresidente Luis Arce, que entró en vigencia de manera automática el 1 de enero, luego de no ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

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