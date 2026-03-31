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Internacional

Vehículo irrumpe en mercado de Beijing y deja escenas de pánico

El hecho ocurrió en un mercado del distrito de Fangshan. Testigos reportan múltiples víctimas, aunque aún no hay cifras oficiales confirmadas.

Silvia Sanchez

31/03/2026 15:37

Vehículo irrumpe en mercado de Beijing y deja escenas de pánico. Imagen captura.
Beijing

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Momentos de tensión y pánico se vivieron en un mercado concurrido de Beijing, en China, luego de que una excavadora irrumpiera en el lugar y embistiera a varias personas.

El hecho se registró en el distrito de Fangshan, donde, según testigos, el vehículo ingresó directamente a una zona con alta concentración de comerciantes y compradores, generando caos entre quienes se encontraban en el lugar.

Videos grabados por personas que presenciaron el incidente comenzaron a circular en redes sociales, mostrando escenas de confusión y desesperación. Sin embargo, reportes indican que el acceso a este material estaría siendo restringido dentro del país.

Hasta el momento, no existe un informe oficial sobre el número de víctimas. Testigos y versiones preliminares hablan de múltiples personas afectadas, entre fallecidos y heridos, aunque estas cifras no han sido confirmadas por las autoridades.

Las circunstancias del hecho aún están bajo investigación, mientras se espera un pronunciamiento oficial que esclarezca lo ocurrido.

Lo que se sabe hasta ahora

  • El incidente ocurrió en un mercado del distrito de Fangshan
  • Una excavadora ingresó a una zona concurrida
  • Testigos reportan varias víctimas
  • No hay cifras oficiales confirmadas
  • Circulan videos en redes, pero con restricciones dentro del país

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