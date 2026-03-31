“¡Vamos Bolivia!” Estudiantes se suman al sueño mundialista y alientan a La Verde

La ilusión mundialista no tiene edad. En Bolivia, el sueño de volver a una Copa del Mundo se vive en cada rincón, y esta vez también se siente con fuerza en las aulas.

En Cochabamba, estudiantes de la unidad educativa Don Bosco se sumaron al apoyo a La Verde con un mensaje lleno de energía y esperanza. Vestidos con los colores rojo, amarillo y verde, los escolares protagonizaron un momento que refleja el sentir de todo un país.

“Hoy Don Bosco se vistió de verde porque juega Bolivia y la hinchada ya está lista”, señala el mensaje que acompaña un video institucional difundido por la unidad educativa.

La escena no es aislada. Desde los más pequeños hasta los adultos, la pasión por la selección se ha multiplicado en la previa del partido ante Irak, un duelo que puede marcar historia para el fútbol boliviano.

Esta noche, Bolivia se juega mucho más que un resultado. Se juega un sueño que lleva más de 32 años esperando hacerse realidad.

Y mientras los jugadores se preparan para entrar a la cancha, miles de voces ya están alentando desde antes.

Porque cuando juega Bolivia, también juegan sus niños, su gente… y su esperanza

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