Orgullo y emoción: la familia de Matías Espinoza acompaña su debut en el Mundial Sub-17

A pocos minutos del debut de la selección boliviana Sub-17 en el Mundial de Catar, crece la expectativa en todo el país. La emoción no solo se siente en los hinchas, sino también en los hogares de los jugadores que hoy representan a Bolivia en una cita histórica.

Entre los titulares que saltarán al campo en el estreno ante Sudáfrica se encuentra Matías Espinoza, y desde Santa Cruz, su familia compartió su alegría y palabras de aliento antes del esperado partido.

“Estamos muy emocionados y contentos de que nuestro hijo esté participando. Darle a la selección boliviana un granito de arena, apoyando desde nuestro lugar, nos llena de orgullo. Siempre estamos alegres acompañando todo lo que él hace”, contó Heydi, madre del jugador.

Su padre, Héctor Espinoza, también expresó su gratitud por el momento que viven como familia y por el regreso de Bolivia a un torneo mundial juvenil después de casi cuatro décadas.

“Muy agradecido con Dios por lo que está haciendo con Matías y con la selección boliviana. Nos han regalado un momento histórico: después de 38 años hemos vuelto a una competencia mundial”, señaló con emoción.

La más pequeña de la familia, hermana de Matías, también quiso enviarle un mensaje especial a su hermano: “Matías es un ejemplo para mí, y quiero ser futbolista como él”.

Desde cada rincón del país, miles de bolivianos comparten la ilusión de esta nueva generación de futbolistas. Con fe, orgullo y esperanza, la familia Espinoza —como tantas otras— vive con el corazón en la mano el debut de La Verdecita, este lunes a las 08:30 (hora boliviana) ante Sudáfrica.

