“Están cumpliendo el sueño de todos”: lágrimas y orgullo en la familia de Luis Sabja por el debut de Bolivia Sub-17

En el debut de la selección boliviana Sub-17 en el Mundial de Catar, las familias de los jugadores no ocultan su emoción y orgullo. Cada palabra de aliento refleja el sueño compartido de un país que vuelve a vivir una cita mundialista después de casi cuatro décadas.

Carlos Sabja, padre de Luis Sabja, expresó su alegría por el logro de los jóvenes futbolistas que hoy representan a Bolivia:

“Creo que este grupo de chicos está cumpliendo el sueño de todos, que es jugar un Mundial de fútbol. Ellos, con solo 17 años, están alcanzando un anhelo que muchos compartimos”.

Desde Santa Cruz, la abuelita de Luis, entre lágrimas, contó con emoción lo que siente al verlo en la cancha:

“Me siento orgullosa y feliz. Ver a mi nieto allá, tan lejos, me llena el corazón. Lo hemos apoyado desde sus tres años, siempre he estado en la cancha. Para mí, ya es un campeón”.

El equipo boliviano vive con intensidad su primer partido del Mundial Sub-17 en Catar, rodeado del cariño de las familias y del país entero, que sueña con ver a La Verdecita dejar su huella en el torneo juvenil más importante del mundo.

