Cautelan a dos implicados en el asesinato de un hombre en Montero; la víctima recibió una puñalada en el corazón

Un caso de presunto crimen pasional mantiene en vilo al municipio de Montero. La madrugada del domingo, Rodolfo Raldes (42) perdió la vida tras recibir una puñalada directa al corazón, cuando regresaba a su domicilio en el barrio Virgen de Cotoca.

Según el informe preliminar de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el principal acusado es Andrés R., señalado como el amante de la pareja de la víctima. Familiares relataron que lo siguió hasta su vivienda y lo atacó con un cuchillo de mesa. Gravemente herido, Raldes alcanzó a pedir ayuda en su casa antes de desplomarse.

Este lunes se instaló la audiencia de medidas cautelares en la Felcc del Norte Integrado, contra Andrés R. y Wendy, la pareja del fallecido, acusada de complicidad en el crimen. La defensa del principal implicado anunció que solicitará someterse a un procedimiento abreviado que le significaría 30 años de prisión, pero también pidió una sentencia contra la mujer, quien presuntamente habría ayudado a planificar el ataque.

“Pedimos la pena máxima para los responsables de este crimen. Como familia, esperamos que la justicia haga su trabajo y que el juez actúe con imparcialidad, para que la muerte de nuestro ser querido no quede impune”, señaló una familiar de la víctima.

Las investigaciones apuntan además a un tercer involucrado: el hermano de la mujer, quien continúa prófugo. De acuerdo con la Policía, él habría prestado la motocicleta en la que se movilizaron los acusados para ejecutar el asesinato.

Mientras tanto, familiares de la víctima realizan una vigilia en las afueras de la Felcc de Montero, donde se desarrolla la audiencia, reclamando seguridad y justicia.

