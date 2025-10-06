Tragedia en Coroico: Niña muere tras caer al río al intentar rescatar a su patito

El subcomandante de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz, informó que efectivos policiales, junto al personal del SAR, procedieron a rescatar el cuerpo sin vida de una niña de 12 años, quien habría caído en un río cerca del municipio de Caranavi, en los Yungas de La Paz.

Según el jefe policial, la menor salió de su casa en busca de su patito, que sería su mascota. Por un descuido, cayó al río y fue arrastrada aproximadamente por unos 10 kilómetros.

“A través de la jefatura policial de Caranavi, se rescató un cuerpo en coordinación con el SAR, en el río Coroico. La niña de 12 años, que se encontraba sola en su domicilio cerca del río, fue arrastrada mientras intentaba rescatar a su pato doméstico”, manifestó Paz.

Los padres, al llegar a casa, buscaron a su hija. Al no encontrarla, se dirigieron a la Policía para denunciar el hecho; sin embargo, se desconocía que la menor había sido arrastrada por el río.

Tras varias horas de búsqueda, lamentablemente hallaron a la niña sin vida. Se procedió al rescate del cuerpo y se lo trasladó a la morgue judicial, donde determinaron que falleció por asfixia mecánica por sumersión.

Se descartó la participación de terceras personas en este hecho. Sin embargo, Paz señaló que posiblemente se pueda iniciar un proceso por omisión de cuidado en contra de los padres de la niña, ya que estaba sola, sin la supervisión de un adulto.

