“Fue un impacto fuerte”: vehículo choca con micro y daña una vivienda en La Paz

Un accidente de tránsito registrado la noche del sábado en la ciudad de La Paz dejó una persona herida y daños materiales en una vivienda. El hecho ocurrió cuando un vehículo tipo trufi colisionó contra un micro estacionado, impactando además el machón de una casa, antes de terminar encunetado.

De acuerdo con el relato de los testigos, el choque fue tan fuerte que provocó que el micro se deslice hacia la puerta de garaje de un inmueble.

“El auto chocó contra el micro que estaba estacionado”, afirmó un testigo.

La persona que resultó herida fue auxiliada por transeúntes y personal de emergencia.

Vecinos del sector denunciaron que los accidentes son frecuentes en la zona, debido al exceso de velocidad de los conductores. Aparentemente, el chofer del trufi habría estado en estado de ebriedad, según versiones preliminares.

Mira la programación en Red Uno Play