La anfitriona Catar no pudo debutar con buen pie en el Mundial Sub-17 y cayó por 1-0 ante Italia, en un partido disputado en Doha. Los dirigidos por el español Álvaro Mejía, exfutbolista del Real Madrid y Real Murcia, se vieron superados por la efectividad del conjunto europeo, que se llevó los primeros tres puntos del Grupo A.

El único tanto para Italia fue anotado por Samuel Innacio, al minuto 19 de la primera parte.

Con estos resultados, Italia y Sudáfrica comparten el primer lugar de la tabla del Grupo A con tres puntos cada uno; sin embargo, Sudáfrica tiene una diferencia de gol positiva tras golear a Bolivia por 3 – 1.

La próxima fecha será decisiva: el jueves a las 08:30, hora boliviana, Italia se enfrentará a Bolivia, que buscará su primera victoria para mantener vivas las esperanzas de clasificación a la siguiente fase del torneo.

97: FINAL DEL PARTIDO

Catar0 – 1 Italia

El árbitro da por finalizado el segundo tiempo.

93: SAQUE DE ESQUINA

Córner lanzado por Valerio MACCARONI (Italia).

91: TARJETA AMARILLA

El árbitro amonesta a Federico STEFFANONI (Italia).

90: FUERA DE JUEGO

El árbitro indica fuera de juego de Catar.

89: FALTA

Thomas CAMPANIELLO (Italia) comete una falta.

87: REMATE A PUERTA

Remate de EISSA WALEED (Catar).

84: FALTA

Federico STEFFANONI (Italia) comete una falta.

80: CAMBIO EN ITALIA

Vincenzo PRISCO entra en lugar de Alessio BARALLA

Antonio ARENA entra en lugar de Simone LONTANI

78: FALTA

Dauda IDDRISA (Italia) comete una falta.

76: FUERA DE JUEGO

El árbitro indica fuera de juego de SHAIK NDAW (Catar).

73: Catar solo ha probado un disparo al arco en lo que va del segundo tiempo

72: Tiro libre peligroso a favor de Italia tras una falta que le hicieron a Lontani

68: El partido se paraliza para atender a un jugador de Catar

56: Italia estuvo a punto de anotar el segundo gol

Inicia el segundo tiempo: Italia mantiene la ventaja con el tanto marcado por Inacio al minuto 19

