Alerta en la Chiquitania por 12 incendios forestales activos

La emergencia por incendios forestales en la región de la Chiquitania persiste, con un total de 12 incendios activos que amenazan la biodiversidad y las propiedades locales. En medio de esta situación crítica, los bomberos voluntarios de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate (UUBR) instan a las autoridades a tomar medidas inmediatas para controlar los focos de calor y evitar una escalada descontrolada del fuego.

Álvaro Castillo, de Bomberos UUBR, advirtió sobre el peligro inminente de que estos focos se conviertan en incendios mayores que pongan en riesgo la vegetación y las viviendas cercanas. "Las autoridades nacionales, departamentales y municipales ya deberían estar ejecutando algún tipo de denuncia en función a la cantidad de focos de calor que existen", enfatizó.

Quemas urbanas complican el trabajo de los bomberos

El panorama se agrava con el aumento de incendios provocados en la ciudad de Santa Cruz, donde la quema de pastizales y basura se ha vuelto común. Esta situación ha obligado a los equipos de bomberos a tomar decisiones difíciles, priorizando emergencias estructurales sobre las quemas urbanas.

"Nos vemos obligados a discernir a qué incendio atender por prioridad y a qué incendio dejarlo para más tarde", lamentó Castillo, atribuyendo la problemática a la irresponsabilidad de algunos ciudadanos. "Es porque la gente está quemando de manera indiscriminada y vuelvo a repetir, es porque existen ciudadanos inconscientes", agregó.

La dualidad de emergencias, con incendios forestales en la Chiquitania y quemas urbanas en la capital, pone a prueba los recursos y la capacidad de respuesta de los bomberos, quienes hacen un llamado a la conciencia ciudadana para evitar acciones que compliquen aún más la situación.

