TEMAS DE HOY:
aprehendido por quemas Inseguridad en Santa Cruz Accidente en Sorata

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Alerta en la Chiquitania por 12 incendios forestales activos

La emergencia ambiental se intensifica en Santa Cruz. Los bomberos piden acción inmediata de las autoridades y conciencia ciudadana.

Milen Saavedra

16/09/2025 21:13

Alerta en la Chiquitania por 12 incendios forestales activos
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La emergencia por incendios forestales en la región de la Chiquitania persiste, con un total de 12 incendios activos que amenazan la biodiversidad y las propiedades locales. En medio de esta situación crítica, los bomberos voluntarios de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate (UUBR) instan a las autoridades a tomar medidas inmediatas para controlar los focos de calor y evitar una escalada descontrolada del fuego.

Álvaro Castillo, de Bomberos UUBR, advirtió sobre el peligro inminente de que estos focos se conviertan en incendios mayores que pongan en riesgo la vegetación y las viviendas cercanas. "Las autoridades nacionales, departamentales y municipales ya deberían estar ejecutando algún tipo de denuncia en función a la cantidad de focos de calor que existen", enfatizó.

 

 

Quemas urbanas complican el trabajo de los bomberos

El panorama se agrava con el aumento de incendios provocados en la ciudad de Santa Cruz, donde la quema de pastizales y basura se ha vuelto común. Esta situación ha obligado a los equipos de bomberos a tomar decisiones difíciles, priorizando emergencias estructurales sobre las quemas urbanas.

"Nos vemos obligados a discernir a qué incendio atender por prioridad y a qué incendio dejarlo para más tarde", lamentó Castillo, atribuyendo la problemática a la irresponsabilidad de algunos ciudadanos. "Es porque la gente está quemando de manera indiscriminada y vuelvo a repetir, es porque existen ciudadanos inconscientes", agregó.

La dualidad de emergencias, con incendios forestales en la Chiquitania y quemas urbanas en la capital, pone a prueba los recursos y la capacidad de respuesta de los bomberos, quienes hacen un llamado a la conciencia ciudadana para evitar acciones que compliquen aún más la situación.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD