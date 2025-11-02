Un menor boliviano muere atropellado en una autovía del sur de España

Un niño de 11 años, originario de Bolivia, falleció este domingo atropellado cuando caminaba por una autovía a su paso por el municipio granadino de Huétor Tájar, en el sur de España.



El suceso se registró a primera hora de la mañana en la autovía A-92, a su paso por el municipio granadino, cuyo alcalde, Fernando Delgado, explicó a EFE que el niño llegó hace alrededor de un año para vivir con sus dos hermanos y con su madre, que llevaba más tiempo en la localidad, en la que todos están empadronados.



Aunque en un primer momento la información sobre el menor era confusa, porque no llevaba ningún tipo de documentación y estaba solo, las gestiones de la Guardia Civil y la Policía Local permitieron localizar a la familia y comunicarle los hechos.



Delgado visitó a la madre del menor y le ofreció la colaboración municipal y atención de psicólogos para ella y sus otros hijos.





El alcalde inició también las gestiones necesarias para costear el sepelio del menor, ya que se trata de una familia con pocos recursos, por lo que buscó ya funeraria y un nicho que ofreció a la madre.



Se siguen investigando las causas del atropello y las circunstancias por las que el menor estaba en la autovía. Según el alcalde, la madre lo justificó porque la víctima salía a hacer ejercicio para bajar de peso.



Los servicios sanitarios se desplazaron hasta el lugar del atropello, pero solo pudieron certificar la muerte del niño, y agentes de la Guardia Civil han activado el protocolo judicial para esclarecer qué hacía el niño en la zona.



Delgado explicó que el municipio, de unos 10.000 vecinos, está "consternado" por este suceso que costó la vida a un niño de corta edad y en la que también se vio implicado otro vecino, el conductor del vehículo.

