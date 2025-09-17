TEMAS DE HOY:
Médicos del Hospital Francés atendieron a los pacientes a pesar del paro

Pese a la medida de presión por el pago de un bono de vacunación, los galenos mantuvieron las consultas y evitaron suspender los servicios programados.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/09/2025 21:10

Santa Cruz, Bolivia

Mientras se desarrollaba el paro de trabajadores de salud este martes, el personal médico del Hospital Francés decidió no abandonar la atención a los pacientes y asumió también las labores administrativas para evitar la suspensión de los servicios.

 “Consulta externa nunca ha parado. Todos los pacientes que fueron programados están aquí para ser atendidos. En el Hospital Francés, así haya paro, no se deja de atender”, afirmó la doctora Sussy Montaño, del área de consulta externa.

Montaño explicó que la principal dificultad durante la medida de presión fue la ausencia del personal administrativo, lo que obligó a los médicos a realizar tareas adicionales como el registro de pacientes. “Lo único que dificulta aquí cuando hay paro es el área administrativa, que no está para poder facturar”, señaló.

La médica también informó que desde muy temprano se forman largas filas de pacientes en busca de atención. “La gente hace fila desde las 6 de la mañana, mientras que la atención inicia a las 8”, dijo.

La protesta de este martes forma parte de un conflicto que lleva varias semanas, en el que los trabajadores de salud exigen el pago de un bono por vacunación. Aunque los médicos también acataron el paro, priorizaron la atención a los pacientes y evitaron que se suspendan las consultas programadas.

