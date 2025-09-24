María Pía fue coronada como reina de Santa Cruz en una noche llena de emoción y tradición

En una noche mágica cargada de orgullo, cultura y belleza, María Pía Stankov fue coronada oficialmente como Reina de Santa Cruz de la Sierra, en una ceremonia realizada en el histórico Parque El Arenal.

El evento fue encabezado por el alcalde Jhonny Fernández, quien, junto a una corte de damas de honor, colocó la corona sobre la cabeza de la nueva soberana cruceña.

La flamante reina deslumbró con un elegante traje blanco que brillaban al ritmo del juego de luces que decoraban el parque. María Pía fue recibida con aplausos, flores y música típica, en un acto que reunió a decenas de ciudadanos que llegaron para ser parte de este importante momento.

Durante su discurso, María expresó su compromiso con su pueblo: “Qué orgullo representar a todas las mujeres de mi tierra, trabajadoras, valerosas, talentosas y bellas. Recibo esta corona a nombre de todas ellas y solo espero reflejar dignamente a nuestra gente emprendedora, activa, alegre y sobre todo solidaria”.

La reina también envió un mensaje de esperanza y unidad para la región: “Salgamos adelante sin importar los obstáculos ni lo grandes que sean, para que el espíritu que impulsó la libertad de nuestro pueblo nos lleve a todos a un futuro de dicha y libertad”, finalizando con un fuerte y emotivo “¡Viva Santa Cruz!” que fue respondido con entusiasmo por los asistentes.

El acto cerró con la presentación de danzas típicas de la región, que llenaron el ambiente de alegría, colores y tradición.

Mira la programación en Red Uno Play